Arthur Cabral x Igor Jesus: veja se vale a troca para o Botafogo

O Botafogo pode ter uma mudança importante no setor ofensivo após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Igor Jesus tem uma proposta do Notthingham Forest e cogita se transferir para a Premier League. Assim, o time carioca vê no seu radar um substituto: Arthur Cabral.

Revelado pelo Ceará, o atacante teve uma rápida passagem pelo Palmeiras e, na sequência, partiu para a Europa. Arthur Cabral defendeu, no Velho Continente, o Basel-SUI, a Fiorentina-ITA e, por último, o Benfica-POR.

O desempenho do centroavante na última temporada em Portugal ficou longe de empolgar. Arthur Cabral fez 7 gols em 34 jogos (média de 0,21).

Se comparado a Igor Jesus, os números de Arthur Cabral ficam um pouco abaixo. O atual titular do Botafogo disputou nos últimos 2 anos 54 jogos pelo Botafogo e fez 15 gols ? média de 0,28.

Nas assistências, Igor Jesus também apresentou um desempenho melhor, conseguindo 6 passes decisivos para os companheiros contra apenas 2 de Cabral.

Botafogo: o comparativo entre Igor Jesus e Arthur Cabral