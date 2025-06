Andrés Gregório é o 8º no ranking da AMB e se aproxima da disputa do título mundial no boxe

São Paulo 04/06/2025 23h15 Andrés Gregório é um dos desafiantes ao título dos supermoscas (até 52,163 quilos), versão Associação Mundial de Boxe, que pertence ao argentino Fernando Daniel Martinez. O brasileiro aparece em oitavo lugar no ranking da entidade. Natural de Guarulhos (SP), Gregório, de 26 anos, 1,69 metro de altura e 1,73 metro de envergadura, está invicto, com 13 vitórias (13 nocautes) e um empate. Em 12 de abril, o pugilista colocou o título latino-americano em jogo e nocauteou o venezuelano Victor Matute no primeiro assalto, em Sorocaba. Preciso, rápido e agressivo, André Gregório é um dos poucos boxeadores nacionais 'pegadores', ou seja, tem poder de derrubar seus adversários rapidamente. A intenção de Gregório é fazer mais duas lutas este ano, uma delas como eliminatória para a disputa do cinturão do mundo.