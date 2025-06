Ancelottimania: Mais de 50 jornalistas equatorianos ficam fora de coletiva

A Ancelottimania chegou forte ao Equador. Depois do técnico ser o centro das atenções da imprensa local na chegada da seleção, mais de 100 jornalistas equatorianos compareceram à entrevista coletiva do italiano hoje; metade ficou fora.

O que aconteceu

Na chegada ao hotel, os equatorianos formaram uma fila esperando por credencial, mas o espaço se esgotou rapidamente. Cerca de 50 jornalistas ficaram fora.

Eles deixaram o saguão do local sob protesto de que queriam trabalhar, mas a CBF explicou que não havia mais espaço na sala. Todas as cadeiras estavam, de fato, ocupadas, e outros jornalistas ainda ficaram em pé.

A entrevista coletiva do técnico teve mais de 100 jornalistas, sendo cerca de metade da imprensa local. Grande parte das perguntas foram feitas por eles com intuito de saber a opinião de Ancelotti sobre a seleção equatoriana.

"Bem-vindo ao Equador. Aqui você tem um clube de fãs muito grande. Muita gente admira pelo que você fez no Real Madrid", disse uma jornalista equatoriana em sua pergunta.

O italiano demonstrou estar bem-humorado e brincou diversas vezes na coletiva que teve um clima leve. Ancelotti prometeu cantar em seu trote, elogiou a camiseta de um repórter e chegou a agradecer quando um jornalista o chamou de "professor".

Eu gostei muito (do começo de sua nova vida no Brasil). Nunca tive no Rio. Gostei. Um panorama fantástico do Cristo Redentor, o recebimento das pessoas, os estádios. Tudo perfeito. Vamos ver amanhã (risos)

Carlo Ancelotti