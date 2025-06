Ancelotti revive estreia de Tite na Seleção e tenta recolocar Brasil nos trilhos rumo a 2026

A era Carlo Ancelotti está prestes a começar na Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira, o técnico italiano estará pela primeira vez no banco de reservas do Brasil, no confronto diante do Equador, em Guaiaquil, às 20h, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O comandante ex-Real Madrid estreará no mesmo cenário que Tite estreou em 2016 e, se o resultado for o mesmo, os brasileiros ficarão muito felizes.

No dia 1º de setembro de 2016, o técnico Tite, multicampeão pelo Corinthians, estreava pela Seleção Brasileira. O adversário era mesmo Equador, também fora de casa e, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Neymar, o Brasil bateu os equatorianos por 3 a 0.

Quase nove anos depois, o cenário se repetirá para Carlo Ancelotti. Desde a saída de Tite, a CBF não conseguiu acertar em um novo treinador. No ciclo desde a Copa de 2022, foram três técnicos diferentes: Ramón Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior.

Recomeço

Após vexames na Copa América e nos clássicos contra a Argentina, as esperanças da Seleção para a Copa do Mundo de 2026 se renovam com Ancelotti. Primeiro, o Brasil precisa confirmar a classificação ao Mundial. Neste momento, a Amarelinha está na quarta colocação, com 21 pontos após 14 jogos.

Ainda nesta data Fifa, a Seleção Brasileira terá mais um compromisso. No dia 10, terça-feira, o Brasil recebe o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45.