Ancelotti esconde escalação e elogia Estêvão: "Jogador extraordinário"

Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva antes da partida contra o Equador, Carlo Ancelotti falou da estreia no comando da Amarelinha. O técnico relevou que é um momento especial em sua carreira.

"Sim, é algo especial, tem sido uma semana muito bonita, muito intensa, conheci a estrutura da Seleção Brasileira, é muito bem organizada. Temos trabalhado bem, os jogadores já chegaram com gana, acho que para eles e para todos nós que trabalhamos com essa camisa é algo especial, e eu sinto isso, que nesses dias eu tive uma grande recepção no país", disse.

Sobre o capitão, Ancelotti afirmou que irá revelar amanhã, junto aos jogadores, assim como a escalação.

"O capitão eu vou falar amanhã com a equipe, acredito que não vamos ter nenhum problema, eu vou escolher, mas antes vou falar com os jogadores", explicou.

"Prefiro falar a escalação com os jogadores antes da partida, os jogadores verão a escalação amanhã", finalizou.

Mesmo com as ausências de atletas importantes no meio-campo, como Neymar e Rodrygo, o técnico negou qualquer tipo de dificuldade no setor, muito por conta da qualidade do elenco. Entre os jogadores, Ancelotti destacou a qualidade do jovem atacante Estêvão.

"O Estêvão eu conhecia. Não tinha visto pessoalmente, somente por vídeo e pela TV, mas vejo o que todos veem, que é um jogador de talento extraordinário, especial, muito jovem e que ainda tem coisas que aprender. Seu caráter e sua personalidade todos csabem, me parece um garoto humilde, muito bom, com vontade e com personalidade", elogiou.

A partida contra o Equador, válida pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontece nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil.