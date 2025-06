Ancelotti elogia estrutura da CBF após fala de Danilo: "Muito bem organizada"

Na véspera de sua estreia à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti rebateu a polêmica fala de Danilo, lateral direito do Flamengo. O técnico se mostrou satisfeito com o que tem visto até agora e afirmou que a CBF está dando todas as ferramentas necessárias para um bom trabalho.

"Pelo que vi nesses dias que estou com a equipe e a CBF, é uma estrutura muito bem organizada. Não falta nada. Temos tudo que queremos. Tenho total autonomia por parte do presidente. Temos todas ferramentas para irmos bem", disse ao ser questionado sobre a declaração do defensor.

"É normal que a torcida não está contente pelos últimos jogos, mas temos que seguir em frente, com garra. Tudo que queremos é que a Seleção seja protagonista no próximo Mundial", completou.

Danilo afirmou, em entrevista concedida à Romário TV, que a Seleção Brasileira está uma bagunça e que, hoje, não tem condições de ser campeã da Copa do Mundo.

Recentemente, a CBF passou por problemas extracampo. Ednaldo Rodrigues, que foi um dos responsáveis por negociar com Ancelotti, foi destituído da presidência da entidade. Desta forma, precisou ser convocada uma nova eleição, que elegeu Samir Xaud como mandatário.

Apesar da crítica, Danilo acredita que o Brasil possui chances de evoluir sob o comando de Ancelotti, caso consiga se blindar das questões extracampo.

Anunciado no dia 12 de maio, o técnico italiano estreia no comando da Seleção nesta quinta-feira, contra o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil.

O Brasil vem de uma dura goleada sofrida para a Argentina e ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. A distância para a ponta da tabela de classificação é de dez pontos.