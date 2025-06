Ancelotti elogia Equador e revela ansiedade para estreia na Seleção: "Algo especial"

Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar ansioso para sua estreia no comando da Seleção Brasileira, que será contra o Equador. O treinador ainda elogiou a equipe adversária e destacou o desafio da partida.

"É algo especial, tem sido uma semana muito bonita, muito intensa, conheci a estrutura da Seleção Brasileira, é muito bem organizada. Temos trabalhado bem, os jogadores já chegaram com gana, acho que para eles e para todos nós que trabalhamos com essa camisa é algo especial, e eu sinto isso, eu tive uma grande recepção no país", revelou.

Além dos elogios ao adversário, Ancelotti afirmou que espera a Seleção Brasileira competitiva dentro de campo.

"Espero uma equipe que lute, que jogue um bom futebol e que seja capaz de mostrar a garra que temos. Tem jogadores com qualidades extraordinárias e queremos ver isso. É um confronto muito competitivo, pois é um adversário que joga bem, é bem organizado", analisou.

A partida contra o Equador será realizada nesta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A bola rola às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil.