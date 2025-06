Alex Poatan afasta aposentadoria e projeta retorno ao UFC: "Buscar meu cinturão"

Desde que perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC, em março desta temporada, Alex Pereira tem se mantido mais afastado dos holofotes. O 'sumiço' abriu margem, inclusive, para que seu mais recente algoz e atual campeão da categoria Magomed Ankalaev sugerisse que 'Poatan' estaria aposentado dos esportes de combate. Tal cenário, entretanto, não se sustenta, visto que o ex-campeão brasileiro do Ultimate já faz planos para seu aguardado retorno ao octógono mais famoso do mundo.

Em entrevista ao canal 'UFC Brasil', Poatan frisou que os detalhes de sua próxima aparição na companhia tendem a ser revelados em breve. Enquanto não volta ao batente, o veterano abraça o conselho do Hall da Fama do Ultimate Don Frye, que recentemente recomendou que o brasileiro tirasse um tempo de molho, para recuperar o corpo e a mente. Atento a tais detalhes, Alex, de 37 anos, exaltou a importância do período fora de competição.

"Em breve a gente vai estar falando da minha próxima luta. Ainda não tenho uma data precisa, mas a gente já tem uma noção. Tirei para descansar esse tempo, porque trabalhei muito em 2024. Eu acho que o corpo deu uma cansada, algumas lesões, então eu decidi ficar mais tranquilo, mais no lado de recuperação, e agora voltando, né? Para voltar daquele jeito: firme e forte para buscar meu cinturão novamente", projetou o striker paulista.

Revanche com Ankalaev?

Ainda sem uma definição oficial sobre seu futuro, tudo leva a crer que a próxima luta de Alex Poatan deve ser uma revanche contra Magomed Ankalaev, pelo título dos meio-pesados do UFC. Desde que chocou o mundo ao destronar o brasileiro, o lutador russo tem reclamado da demora do rival em aceitar enfrentá-lo novamente e, inclusive, já usou esse tema para provocar o ex-campeão, acusando-o de fugir do combate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok