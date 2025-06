A imersão de Ancelotti: italiano muda ambiente da seleção 'sem fazer força'

A CBF está impressionada com os primeiros dias de Carlo Ancelotti. E a avaliação positiva vai muito além do que é mostrado em campo.

O que aconteceu

A CBF entende que Ancelotti mudou o ambiente da seleção brasileira. Jogadores e membros da comissão técnica vivem um dia a dia mais leve.

A chegada do italiano representou esperança e confiança. Todos parecem ter a certeza de que um novo momento da seleção é apenas questão de tempo.

O UOL ouviu quem convive com Carlo Ancelotti. Os relatos são de uma "liderança sem força".

O treinador multicampeão tem sido simples, com conversas amenas e quebrando o gelo aos poucos, sem nenhuma dificuldade no trato. São muitos papos individuais e particulares sobre futebol em si e qual é a ideia para o Brasil em campo.

O maior interlocutor entre os jogadores é Casemiro. Ele está de volta à seleção brasileira e é o provável capitão.

No estafe, o braço direito é o diretor Rodrigo Caetano. Ele é o elo entre Ancelotti, seus membros da comissão técnica, os profissionais que já estavam na CBF e os atletas.

Rodrigo Caetano, inclusive, ajuda numa "imersão cultural" de Ancelotti. O técnico já iniciou as aulas de português e quer entender melhor a história do país.

As próprias aulas de português envolvem questões do cotidiano do Brasil. A comunicação no dia a dia já está bem melhor.

O italiano quer conhecer pontos turísticos do Brasil em breve e fará questão de manter um calendário vasto de observação de jogos in loco. Mais do que analisar um atleta ou outro, ele quer entender o futebol brasileiro e como o torcedor do país se porta.

A expectativa é de uma reação em campo já contra o Equador, quinta-feira, em Guayaquil. O Brasil ainda enfrentará o Paraguai, terça, na Neo Química Arena.