Igor Jesus confirma saída do Botafogo: 'Espero um dia voltar'

O atacante Igor Jesus confirmou que realizará, hoje, seu último jogo pelo Botafogo no estádio Nilton Santos. O jogador acertou sua ida ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

O jogador se declarou para o Glorioso e não fechou as portas para um possível retorno ao clube no futuro.

"Hoje farei minha última partida no Estádio Nilton Santos, onde eu fui muito feliz e sempre procurei fazer o meu melhor! Quero agradecer a todos por sempre me apoiarem e acreditarem em mim. Não vou dizer um adeus, vou dizer um até logo, espero um dia voltar para este clube que se tornou parte da minha família e que eu tanto amo", escreveu o atacante, em seu perfil no Instagram.

Apesar da despedida, Igor Jesus ainda disputará o Mundial de Clubes pelo Botafogo. Após o torneio, o atleta se apresentará ao clube inglês.

Igor Jesus tinha contrato com o Alvinegro até o final de 2028. Desde julho do ano passado no clube, o atacante soma 54 jogos, oito gols marcados e seis assistências pela equipe carioca. Além disso, foi peça importante nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024.

Hoje, o Botafogo encara o Ceará em duelo atrasado da décima rodada do Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).