Zubeldía registra aproveitamento inferior a 50% pelo São Paulo em Campeonatos Brasileiros

Luis Zubeldia, treinador do São Paulo, registra, desde que chegou ao clube, um aproveitamento inferior a 50% disputando o Campeonato Brasileiro. O argentino, atualmente, vive uma oscilação de resultados e não consegue engrenar uma sequência positiva dentro da competição nacional.

Desde que Zubeldía chegou ao Tricolor paulista, a equipe disputou 46 duelos. No período, foram 18 vitórias, 14 empates e outras 14 derrotas - o que resulta em um aproveitamento de 49,3%.

Em seis destes 46 duelos, Zubeldía estava suspenso por acumulo de cartões. Isto é, o argentino esteve efetivamente à frente do São Paulo em 40 confrontos. Mesmo assim, o desempenho segue a mesma linha e não ultrapassa a marca de 50%. São 16 triunfos, 11 empates e 13 revezes, com aproveitamento de, aproximadamente, 49,16%.

No Brasileirão de 2025, o aproveitamento é ainda pior, abaixo da média de Zubeldía. O São Paulo tem duas vitórias, seis empates e três derrotas em 11 jogos disputados no Campeonato Brasileiro, com apenas 36,6% de rendimento dos pontos. O São Paulo, com 12 pontos e na 13ª colocação, é o time com mais empates na competição e ainda não venceu nenhum jogo longe do Morumbi.

Em comparação, no Campeonato Brasileiro de 2024, o Tricolor encerrou na sexta colocação, com 59 unidades - o que credenciou a equipe paulista a disputar a Libertadores desta temporada.

Após ser derrotado pelo Bahia, o próximo duelo de Zubeldía pelo São Paulo é diante do Vasco da Gama no próximo dia 12, uma quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado do Morumbis.