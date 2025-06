Zico agradece torcida do Flamengo após mosaico em homenagem ao título Mundial de 1981

Durante a vitória do Flamengo sobre o Fortaleza, no último domingo, por 5 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, a torcida rubro-negra levantou um mosaico em homenagem ao título Mundial de 1981. Craque do time na conquista, Zico agradeceu o gesto através das redes sociais.

"Obrigado à torcida do Flamengo pela linda homenagem àquela fantástica equipe de 81. Ela, mais uma vez, deu um show no Maracanã e o time correspondeu dentro do campo", escreveu Zico em sua conta oficial do Instagram nesta terça-feira.

Nas arquibancadas do Maracanã, a torcida levantou bandeiras com os rostos dos 11 titulares que venceram o Liverpool por 3 a 0, no dia 13 de dezembro de 1981, no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio.

Nunes (dois) e Adílio marcaram os gols da vitória Rubro-negra sobre os ingleses e conquistaram o título Mundial.

O atacante Tita foi deixado de fora pela torcida na homenagem aos campeões do mundo e foi representado apenas pelo número 7 que usava na camisa. O ex-jogador tem uma relação conturbada com o Flamengo, após passagem pelo Vasco e recentes declarações em apoio ao León-MEX no Mundial de Clubes (antes da equipe ser excluída da competição).

Dentro de campo, o Flamengo venceu o Fortaleza com gols de Giorgian de Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (dois) e Michael. Com o resultado, a equipe do técnico Filipe Luís assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos somados.

Ida ao Mundial de Clubes

A partida diante deste domingo foi a última antes do Flamengo viajar para disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. O Rubro-negro garantiu vaga na competição por conta da conquista da Copa Libertadores em 2022.

O Flamengo estreia na competição no dia 16 de junho, segunda-feira, às 22 horas (de Brasília), diante do Espérance Tunis, da Tunísia, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em duas equipes integram o grupo D, junto com o Chelsea, da Inglaterra, e o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.