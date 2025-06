Walter reestreia no futebol com 45 kg a menos; veja antes e depois

Walter voltou a jogar uma partida oficial depois de quase três meses. Cada vez mais magro, o ex-atacante de Fluminense, Goiás e Athletico Paranaense entrou em campo pelo Tupy-GO e voltou a comemorar a perda de peso.

O que aconteceu

Walter fez a sua estreia pelo Tupy-GO jogando a segunda divisão do futebol goiano. Ele está no elenco da equipe desde o mês passado, mas, até então, só tinha ficado no banco de reservas.

O atacante de 35 anos entrou no fim do segundo tempo e atuou por quase dez minutos. O Tupy venceu o Centro Oeste por 3 a 2.

Em sua última pesagem, divulgada há duas semanas, Walter bateu os 93 kg. O atacante disse já ter pesado mais de 138 kg.

Nas redes sociais, Walter mostrou em vídeo o 'antes e depois' (veja abaixo). Inicialmente, ele aparece em uma partida defendendo o Rolim de Moura-RO, em 2024, visivelmente fora de forma. Na sequência, é mostrado o momento de sua entrada no jogo de estreia pelo Tupy, já bem mais magro.

Walter não jogava uma partida oficial desde o dia 6 de março, pelo Guarany-AL, seu último clube antes do Tupy. Desde então, ele vem compartilhando vídeos de sua luta contra a balança nas redes sociais.

Nunca mais você vai ver o Walter jogando com aquele peso Walter, em vídeo no Instagram

Walter chegou a ser um dos principais atacantes do futebol brasileiro, acumulando passagens por Inter, Goiás, Fluminense e Athletico, além do Porto, de Portugal. Em sua temporada mais artilheira (2013), fez 29 gols e deu seis assistências em 54 jogos com a camisa esmeraldina.

Desde 2022, quando defendeu o Santa Cruz-PE, Walter tem rodado por clubes menores do Brasil, como Amazonas-AM, Goiânia-GO, Afogados da Ingazeira-PE, Pelotas-RS, São Borja-RS, Rolim de Moura-RO e Guarany-AL, último clube antes do Tupy-GO.