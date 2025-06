Venda de joia da base para grupo do Chelsea não resolve janela do São Paulo

O São Paulo acertou a venda do lateral-direito Ângelo, de 16 anos, ao grupo do Chelsea (ING), mas ainda assim o Tricolor não fica tranquilo na janela.

O que aconteceu

O São Paulo aceitou a proposta de 5 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) fixos e mais 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) por metas pelo lateral. Ele foi adquirido pelo Strasbourg (FRA), que faz parte do mesmo grupo que gere o Chelsea (ING).

O jogador fica no São Paulo até completar 18 anos e, depois, se transfere ao futebol francês. A informação foi publicada pelo ge e confirmada pelo UOL.

Ainda assim, o Tricolor não está tranquilo na janela e precisa vender ao menos mais um jogador. O clube já avisou ao mercado que busca uma venda significativa nesta janela de transferência.

Até aqui, o São Paulo acumulou R$ 85 milhões com transferências, ainda sem somar os valores de Ângelo. O orçamento para 2025 prevê R$ 155 milhões em vendas.

O maior objetivo do Tricolor no ano é fechar no azul depois de apresentar dívida recorde no último balanço. O total da dívida são-paulina chega a quase R$ 1 bilhão.