Veja 5 quesitos que o Santos precisa trabalhar nesta data Fifa

O Santos não vive bom momento no Brasileirão. Com apenas oito pontos, na 18ª colocação, o time acumula atuações abaixo do esperado e precisa trabalhar cinco quesitos nesta data Fifa: psicológico, poder ofensivo, condicionamento físico, lateral direita e contrato de Neymar.

Psicológico frágil

O Santos tem demonstrado dificuldade para manter o controle emocional ao longo das partidas. Na primeira rodada do Brasileirão, a equipe até saiu na frente contra o Vasco, mas acabou levando a virada.

Na rodada seguinte, cedeu o empate ao Bahia aos 45 minutos do segundo tempo. Já contra o Fluminense, sofreu um gol nos acréscimos e perdeu por 1 a 0. O padrão se repetiu no último domingo, contra o Botafogo. O time desmoronou após a expulsão de Neymar aos 30 minutos da etapa final, abrindo espaço para mais uma derrota.

Poder ofensivo

Outro quesito fundamental para o Santos ajustar durante a data Fifa é o setor ofensivo. Em 11 rodadas do Brasileirão, o Peixe passou em branco em cinco partidas ? um dado que escancara a dificuldade da equipe em transformar oportunidades em gols.

Com apenas oito tentos marcados, o Alvinegro Praiano tem o segundo pior ataque da competição, ao lado do Juventude.

Condicionamento físico

O terceiro quesito é a condição física dos atletas. Com Soteldo e Aderlan em reta final de tratamento de suas respectivas lesões, o técnico Cleber Xavier pode aproveitar para recuperar seus atletas antes do duelo contra o Fortaleza, no próximo dia 12 de junho (quinta-feira).

Vale destacar que, na coletiva após a derrota para o Botafogo, o treinador ressaltou que é importante "equilibrar" a parte física dos atletas, muito por conta do calendário do futebol brasileiro.

A lateral direita tem sido uma dor de cabeça para o técnico Cléber Xavier. Apesar de contar com JP Chermont, Aderlan, Léo Godoy e Luisão no elenco, nenhum dos quatro conquistou a confiança da torcida alvinegra.

Na atual temporada, JP Chermont disputou nove partidas e contribuiu com uma assistência. Aderlan, que está em fase final de recuperação de lesão, entrou em campo apenas três vezes no ano. Luisão, por sua vez, atuou em seis jogos, sendo dois como lateral e os outros quatro como zagueiro. Já Léo Godoy é quem mais entrou em campo: foram 18 partidas, nas quais marcou um gol.

A janela de transferências, aberta oficialmente na última segunda-feira (2), pode ser uma boa oportunidade para o clube ir atrás de uma nova opção no setor.

Contrato de Neymar

O contrato de Neymar, por fim, é o quinto quesito que o Santos deve se preocupar nesta data Fifa. O camisa 10 da equipe, apresentado no dia 31 de janeiro deste ano, possui vínculo válido até o dia 30 de junho.

O pai do atleta, porém, deixou o futuro do filho no Santos em aberto. Na última quinta-feira, após a derrota por 3 a 1 para o RB Leipzig, em amistoso realizado em Bragança Paulista (SP), o agente do meia-atacante afirmou que a decisão de renovar ou não o contrato será divulgada apenas depois do dia 30 de junho, quando o vínculo chega ao fim.

Vale relembrar que, com a expulsão de Neymar contra o Botafogo, no último domingo, o craque está suspenso. Assim, se optar pela renovação, o atleta só deve voltar a atuar após a pausa para o Mundial de Clubes.