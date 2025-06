Vasco projeta "caminho desafiador" na Sul-Americana

O Vasco conheceu seu adversário nos playoffs da Copa Sul-Americana. Em busca da vaga nas oitavas de final, o time carioca jogará contra um rival indigesto: o Independiente del Vale, do Equador.

Carlos Amodeo, CEO do Vasco, destacou a força do adversário no continente sul-americano. O Del Vale já faturou a Copa Sul-Americana em duas oportunidades.

"É um time pouco conhecido, mas que vem fazendo um trabalho consistente, tem uma performance importante em competições sul-americanas, eliminando brasileiros. A gente trata como um confronto duríssimo, até pela questão da altitude", afirmou o dirigente.

Vasco: futuro na Sul-Americana

Caso passe pelo Del Vale, o Vasco encontrará na Copa Sul-Americana um outro adversário do Equador: o Mushuc Runa. Portanto, além da força do rival, o clube brasileiro teria pela frente novamente um obstáculo climático.

"Se tivermos êxito (contra o Del Vale), também vamos enfrentar altitude no Equador, então podemos dizer que é um caminho desafiador", disse Carlos Amodeo.