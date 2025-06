UFC Paris! Ultimate anuncia retorno à França em setembro

Como parece já ter virado tradição no cronograma anual do UFC, a organização presidida por Dana White vai desembarcar em Paris (FRA) para promover mais um de seus eventos, pelo quarto ano consecutivo. A notícia foi confirmada pelo próprio Ultimate, nesta terça-feira (3), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Assim como nas edições anteriores, o UFC Paris desta temporada vai acontecer em setembro, mais especificamente no dia 6. A sede também será a mesma dos três primeiros eventos promovidos pela entidade na França, a 'Accor Arena', ginásio com capacidade para mais de 15 mil pessoas.

Apesar do anúncio, nenhum combate do UFC Paris foi confirmado até o momento pela organização. No entanto, se baseando no histórico, é possível imaginar que o card do próximo dia 6 de setembro na capital francesa contará com a presença maciça de atletas da região.

Crescimento do MMA francês

Legalizado pelo governo francês apenas em 2020, o MMA tem crescido exponencialmente no país europeu nos últimos anos. Prova disso é a quantidade de atletas locais se destacando em grandes eventos mundiais. No UFC, por exemplo, a França conta com lutadores em posições importantes nas suas respectivas categorias de peso, como Ciryl Gane, Nassourdine Imavov, Manon Fiorot e Benoit Saint Denis.

We're heading back to France ??

See you in September for #UFCParis!

Register your interest: https://t.co/WvN9Cd5DRT pic.twitter.com/0WZUWAqFda

- UFC (@ufc) June 3, 2025

