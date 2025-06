UFC 317: Ilia Topuria provoca Charles Do Bronx e promete finalização ou nocaute

A poucos dias do aguardado confronto pelo cinturão vago dos pesos-leves (70 kg) no UFC 317, Ilia Topuria lançou uma provocação direta ao seu adversário, Charles 'do Bronx'. A "brincadeira" elevou ainda mais a expectativa para a luta principal do evento, marcada para 28 de junho, durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas.

Conhecido pelo apelido 'El Matador', o georgiano radicado na Espanha postou em seu 'Instagram' um vídeo de treino, no qual aparece praticando finalizações, acompanhado da provocativa legenda: "O que você prefere, finalizar ele ou nocautear ele?". A publicação indica que o atleta espera não apenas sair vitorioso, mas fazer isso com autoridade, encerrando o embate antes do fim do último round para conquistar o título dos leves e se tornar campeão em duas categorias diferentes do UFC (clique aqui ou veja abaixo).

O lutador, que abriu mão do cinturão peso-pena (66 kg) após conquistas históricas contra Alexander Volkanovski e Max Holloway, é reconhecido pela versatilidade nas finalizações - com mais triunfos por submissão (8) do que por nocaute (6) - além da habilidade no boxe, que já rendeu nocautes consecutivos sobre grandes nomes do esporte.

Do outro lado do octógono, o brasileiro detentor do recorde de maior número de finalizações e submissões na história da organização chega para o duelo com um currículo que impressiona qualquer adversário. Com um total expressivo de 21 finalizações na carreira, ele é amplamente considerado um dos grapplers mais perigosos e completos do MMA mundial.

Esquadrão Brasileiro

Apesar de ser o maior destaque da noite, 'Do Bronx' não é o único representante do Brasil no card. O campeão peso-galo (57 kg), Alexandre Pantoja, defenderá seu cinturão contra Kai Kara-France. Além disso, ao menos mais cinco brasileiros estão confirmados para o UFC 317: Renato 'Moicano', Paulo 'Borrachinha', Gregory 'Robocop', Jhonata Diniz e Viviane Araújo.

