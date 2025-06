Ucrânia boicota Mundial de judô após confirmação de Belarus: 'desrespeito'

A Ucrânia decidiu boicotar o Campeonato Mundial de judô que será disputado em junho depois de Belarus ter presença confirmada pela federação internacional do esporte.

O que aconteceu

A decisão da Ucrânia foi tomada após a Federação Internacional de Judô (IJF) confirmar que atletas bielorrussos poderão participar de todas as competições internacionais. Em comunicado, a entidade informa ainda que o país poderá competir 'sob seus símbolos nacionais'.

Em comunicado oficial de seu Comitê Executivo, a Federação Internacional de Judô justificou a decisão. A entidade disse estar 'comprometida em garantir que o esporte sirva como uma plataforma para diálogo, unidade e compreensão — construindo pontes, não muros'.

Diante do posicionamento da IJF, a Federação Ucraniana de Judô decidiu tomar a decisão de não enviar a delegação oficial da equipe nacional ucraniana de judô ao Mundial. A competição será realizada de 13 a 19 de junho de 2025, em Budapeste, na Hungria.

A Federação Ucraniana de Judô condena veementemente a decisão da Federação Internacional de Judô e a considera contrária aos princípios fundamentais de justiça, responsabilidade e solidariedade no movimento esportivo global. Acreditamos firmemente que permitir que atletas de países agressores compitam sob seus símbolos nacionais não é apenas um caso de cegueira política, mas também um flagrante desrespeito às vítimas da guerra e ao direito internacional. A Federação Ucraniana de Judô continuará a defender uma posição baseada em valores morais, liberdade e na dignidade do povo ucraniano Federação Ucraniana de Judô, em nota oficial

Desde o início da guerra, a Ucrânia tem se posicionado firmemente contra a participação de atletas russos e bielorrussos em competições internacionais. Até então, os atletas estavam autorizados a competir como 'atletas neutros individuais', em esportes individuais, sem bandeiras, emblemas ou hinos, como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris.

Russos e bielorrussos foram proibidos de competir internacionalmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, para a qual Belarus foi usado como base.

Veja a nota oficial da Federação Ucraniana de Judô

Em 16 de maio de 2025, o site oficial do Comitê Olímpico Nacional da República de Belarus publicou informações sobre uma decisão do Comitê Executivo da Federação Internacional de Judô (IJF), segundo a qual, a partir de 1º de junho de 2025, atletas bielorrussos poderão participar de todas as competições internacionais sob seus símbolos nacionais.

Em resposta, a Federação Ucraniana de Judô entrou oficialmente em contato com a Federação Internacional de Judô, solicitando a confirmação ou negação dessa informação e enfatizando a importância de seguir as recomendações atuais do Comitê Olímpico Internacional sobre a participação de atletas de países agressores em competições internacionais.

Em 23 de maio de 2025, a Federação Ucraniana de Judô recebeu uma resposta oficial da IJF, na qual a decisão do Comitê Executivo foi confirmada. Foi destacado, em particular, que "a IJF está comprometida em garantir que o esporte sirva como uma plataforma para diálogo, unidade e compreensão — construindo pontes, não muros."

Diante disso, e guiada pela ordem do Ministério da Juventude e Esportes da Ucrânia nº 4435, de 26 de julho de 2023, a Federação Ucraniana de Judô se vê compelida a tomar a decisão de não enviar a delegação oficial da equipe nacional ucraniana de judô ao Campeonato Mundial, que será realizado de 13 a 19 de junho de 2025, em Budapeste, Hungria.

A Federação Ucraniana de Judô condena veementemente a decisão da Federação Internacional de Judô e a considera contrária aos princípios fundamentais de justiça, responsabilidade e solidariedade no movimento esportivo global.

Acreditamos firmemente que permitir que atletas de países agressores compitam sob seus símbolos nacionais não é apenas um caso de cegueira política, mas também um flagrante desrespeito às vítimas da guerra e ao direito internacional. A Federação Ucraniana de Judô continuará a defender uma posição baseada em valores morais, liberdade e na dignidade do povo ucraniano.