Tsarukyan se oferece como reserva de disputa de título entre Topuria e Do Bronx no UFC 317

Número 1 do ranking dos pesos-leves (70 kg) do Ultimate, Arman Tsarukyan se vê em uma espécie de limbo. Sem lutas no horizonte, o armênio passa a voltar sua atenção para confrontos já oficializados pela empresa. E o alvo primário é o duelo entre Charles 'Do Bronx' e Ilia Topuria pelo cinturão vago da categoria. Atento a possíveis imprevistos, o wrestler se ofereceu como reserva da disputa que lidera o UFC 317, no dia 28 de junho, em Las Vegas (EUA).

O assunto foi abordado durante uma coletiva de imprensa realizada após o 'ADXC 10', em Moscou, na Rússia, evento em que Tsarukyan desbancou Patricky 'Pitbull' em um duelo de grappling. Ao ser questionado se toparia competir na 'Semana Internacional da Luta' sem o devido preparo, Arman não hesitou e se colocou à disposição da companhia presidida por Dana White.

"Não tenho certeza se eles (UFC) irão precisar, mas se me oferecerem (esse posto), eu com certeza vou aceitar ser o reserva (de Charles vs Topuria). Eu estarei pronto. Vou viajar de volta para os EUA agora e ficarei por lá, caso alguém se machuque e o UFC me pergunte se estou apto. Direi que sim", destacou Arman.

Reputação nos bastidores

Vale ressaltar que Tsarukyan foi escalado para disputar o cinturão contra Islam Makhachev em janeiro. Entretanto, foi retirado do combate durante a pesagem oficial do evento, dando espaço para Renato 'Moicano' substituí-lo. Mesmo se ausentando por conta de uma lesão, o prestígio do armênio junto à liga e com os fãs de MMA ficou abalado. Disposto a deixar o passado para trás, Arman abraça correr riscos e também oferece seus serviços, caso necessários, no duelo entre Max Holloway e Dustin Poirier.

"Com certeza absoluta (aceitaria ser reserva de Poirier vs Holloway). Preciso assumir riscos agora. Eu me lesionei e fui mal interpretado. O médico não deixou todos saberem o que de fato aconteceu. Então algumas pessoas ainda pensam que eu corri daquela luta (com Makhachev). Agora preciso voltar aos trilhos, então farei tudo que o UFC me pedir", frisou Tsarukyan.

Recentemente, Arman alegou que o UFC lhe ofereceu uma luta contra Mateusz Gamrot, devidamente negada pelo armênio. Em seguida, o próprio abriu as portas para uma disputa contra Paddy Pimblett. Porém, o popular prospecto inglês parece estar focado em desafiar Justin Gaethje. Sem opções de momento, Tsarukyan segue com o futuro no Ultimate incerto no curto prazo.

