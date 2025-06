Técnico da seleção inglesa Thomas Tuchel prevê sofrimento com calor na Copa do Mundo

LONDRES (Reuters) - O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, participará da Copa do Mundo de Clubes da Fifa a partir deste mês para observar como os jogadores lidam com as condições climáticas quentes e úmidas previstas.

A Copa do Mundo do próximo ano, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, poderá ser uma das mais quentes da história do torneio.

"É importante ver os jogos agora nos Estados Unidos e em Miami às três da tarde", disse Tuchel enquanto preparava sua equipe para a partida de qualificação para a Copa do Mundo contra Andorra em Barcelona.

"Eu vou ver isso. Como fica, e precisamos entender como esfriar os jogadores, hidratar. Quais são nossas opções."

A Inglaterra está no topo do Grupo K das eliminatórias e é quase certa a classificação para o torneio do próximo ano, onde estará entre os favoritos ao título.

Mas Tuchel diz que as condições serão adversas.

"Vamos ver, porque é depois da temporada, então será muito parecido. A experiência real é para os jogadores, mas eu fiz a pré-temporada lá em Orlando e ficarei muito surpreso se não sofrermos", afirmou ele.

"O sofrimento é uma das manchetes desta Copa do Mundo."

A Inglaterra está se preparando para o jogo contra Andorra na cidade espanhola de Girona e está usando tendas térmicas para testar a reação e a recuperação dos jogadores ao treinarem no calor e na umidade.

Dezesseis estádios serão usados na Copa do Mundo do ano que vem, com previsões de temperaturas potencialmente extremas.

Em Dallas, uma das cidades-sede, em um ano normal, mais de 80% dos dias de junho e julho ultrapassam 28 graus Celsius.

(Reportagem de Martyn Herman)