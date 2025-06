Técnico da Holanda detona Mundial de Clubes: 'absurdo que seja disputado'

Técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman disparou contra o Super Mundial de Clubes e o novo formato da competição adotado pela Fifa.

O que aconteceu

Koeman criticou duramente o novo Mundial de Clubes durante coletiva de imprensa que antecede o jogo de sábado, contra a Finlândia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O técnico abordou o tema ao ser lembrado que Dumfries e De Vrij, dois de seus convocados, não terão nem sequer uma semana de férias antes de viajar para os Estados Unidos, assim como todos os jogadores que disputaram a final da Champions League no último fim de semana.

Já disse antes, é absurdo que o Mundial de Clubes seja disputado. Claro, os clubes ficarão felizes com o dinheiro que recebem. No entanto, não consigo imaginar um jogador que tenha conquistado muitos títulos comemorando a vitória no Mundial de Clubes da mesma forma que comemoraria ganhar uma liga [campeonato nacional], uma Champions, uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo Ronald Koeman, em entrevista coletiva

Koeman acredita que a carga de jogos ao longo da temporada é totalmente abusiva. Segundo ele, o novo formato do Mundial não ajuda em nada a melhorar a situação. "Destrói os jogadores", concluiu.

O novo Mundial de Clubes será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. O modelo de disputa é o mesmo utilizado nas últimas edições da Copa do Mundo, com oito chaves com quatro clubes cada uma, com os times se enfrentando em turno único. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam às oitavas de final.

Memphis novamente convocado

A Holanda enfrentará a Finlândia neste sábado, às 15h45 (de Brasília), fora de casa, pela terceira rodada das eliminatórias europeias. Depois, a seleção de Memphis Depay duela com Malta na terça-feira (10), no mesmo horário, em território holandês.

Essa é segunda convocação de Memphis desde que o astro chegou ao Corinthians. A primeira aconteceu em março deste ano, quando ele voltou a ser chamado por Koeman após cerca de oito meses.