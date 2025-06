SP Open terá presença de Bia Haddad e medalhistas olímpicas

A cidade de São Paulo está oficialmente de volta à elite do tênis feminino internacional e ao circuito da WTA, após 25 anos. O SP Open foi lançado nesta terça-feira na capital paulista em evento com a presença dos organizadores do torneio, autoridades e patrocinadores.

Um dos destaques foi a confirmação de Bia Haddad Maia na chave principal da competição. Ela irá liderar o esquadrão nacional no evento que será realizado no Parque Villa-Lobos de 6 a 14 de setembro, em quadra rápida.

O SP Open chega ao circuito da WTA no embalo da força do tênis feminino brasileiro. Além de Bia Haddad Maia, tenista top 25 do ranking da WTA e número 1 do Brasil, o torneio de nível 250 contará também com ao menos outras cinco atletas do país.

O público poderá ver de perto as medalhistas olímpicas Luisa Stefani e Laura Pigossi, que ganharam juntas o bronze na Olimpíada de Tóquio em 2021; Carol Meligeni, bronze nas duplas nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 ao lado de Luisa; Ingrid Martins, top 100 no ranking de duplas da WTA; e Nauhany Silva e Victoria Barros, consideradas as maiores revelações do tênis feminino nacional na atualidade. A lista completa, com as tenistas internacionais que disputarão o SP Open, será divulgado posteriormente.

Regulamento do SP Open

O SP Open terá 32 tenistas na chave principal, 16 no qualifying e 16 duplas. O qualifying será nos dias 6 e 7 de setembro. Já a chave principal acontecerá de 8 a 14 de setembro, com duas sessões programadas para as partidas entre segunda e quinta-feira (sessão 1 - 15h e sessão noite - 17h30), e sessões únicas nos três últimos dias do torneio, com a realização das quartas de final, semifinais e a final.

A venda de ingressos para o SP Open começa ainda este mês, e mais informações serão anunciadas em breve nos canais oficiais do torneio. O qualifying terá entrada gratuita.