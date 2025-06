SP Open terá Bia Haddad e medalhistas olímpicas; vendas começam em junho

O SP Open foi oficialmente lançado no fim da manhã desta terça-feira. Em evento realizado na zona sul da cidade de São Paulo, a organização da competição confirmou a presença das principais tenistas brasileiras da atualidade, como Beatriz Haddad Maia, Luisa Stefani e Laura Pigossi.

O WTA 250 de São Paulo é o segundo torneio da categoria da América do Sul e será realizado entre 6 e 14 de setembro no Parque Villa Lobos. A venda de ingressos começa na segunda quinzena deste mês de junho.

O que aconteceu

O SP Open foi lançado em solenidade liderada pela tenista brasileira Teliana Pereira. O evento contou com a presença do prefeito da cidade de São Paulo Ricardo Nunes, além dos dirigentes do WTA 250 da capital paulista, Márcia Casz e Lui Carvalho.

As principais tenistas brasileiras da atualidade foram confirmadas na disputa do torneio. São elas: Beatriz Haddad Maia, Victoria Barros, Luisa Stefani, Laura Pigossi, Nauhany Silva, Ingrid Martins e Carol Meligeni.

Da esquerda para direita: Lui Carvalho, Marcia Casz, Ricardo Nunes, Alan Adler e Ricardo Acioly no lançamento do SP Open Imagem: Rene Paciullo/SP Open

"Essa junção da atual geração do tênis feminino com o futuro tênis brasileiro juvenil, com certeza vai gerar grandes frutos para o SP Open, para o tênis feminino brasileiro e o esporte como um todo. A gente está contente demais com esse momento do tênis e estamos ansiosos para o dia 6 [de setembro]", disse Lui Carvalho, diretor do SP Open WTA 250.

Além das brasileiras, o evento está negociando com estrangeiras entre top-30 e 20 do ranking mundial. Cerca de cinco tenistas estão conversando com a organização do SP Open e podem ser confirmadas em breve.

A competição acontecerá no Parque Villa Lobos e contará com três quadras para jogo, sendo a central com capacidade para 2500 pessoas, e três para treinos.