Vida de goleiro reserva não é fácil. Por mais que se esforce, sabe que sempre ficará à sombra do titular. Ainda mais se o camisa 1 for Alisson Becker, ídolo da torcida e dono da posição na seleção brasileira. Depois de atuar somente 67 vezes em 10 anos de Liverpool, o irlandês Kelleher aceitou a proposta do Brentfort e resolveu sair para jogar com mais frequência.

Curiosamente, Kelleher sai do Liverpool em sua temporada com mais jogos. Por causa de lesão do brasileiro, o goleiro atuou em 20 partidas na temporada e ajudou na conquista do Campeonato Inglês.

"Caoimhin Kelleher concluiu hoje uma transferência definitiva para o Brentford. O goleiro da República da Irlanda finalizou sua transferência para o clube da Premier League, encerrando sua carreira de 10 anos no Liverpool", anunciou o Liverpool.

Apesar de completar 10 anos de Liverpool, Kelleher ainda é jovem, com 26 anos, e espera mostrar serviço no "rival" de Campeonato Inglês para ter ritmo para sua seleção nacional. Ele assinou até 2030 para a vaga de Flekkenb, que se transferiu ao Bayer Leverkusen.

"Estou muito feliz em receber Caoimhín no Brentford. Já o havíamos observado no passado. Quando Mark Flekken teve a oportunidade de se transferir para o Bayer Leverkusen, imediatamente pensamos em Caoimhín como seu substituto", admitiu o diretor de futebol Phil Giles. "Além de ser um ótimo goleiro, raramente conheci um jogador sobre quem todos tenham palavras tão positivas a dizer sobre sua personalidade e caráter. Portanto, estou confiante de que ele será uma excelente adição ao elenco."

Kelleher estava no Liverpool, vindo do Ringmahon Rangers, de sua cidade natal, Cork, desde o verão de 2015 e fez 67 aparições pela equipe principal dos Reds, ganhando sete troféus. Deixa Anfield com a conquista de dois títulos do Inglês, uma Liga dos Campeões, a Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa e a Supercopa da Uefa. "Todos no Liverpool FC agradecem a Caoimhin por sua contribuição para o sucesso recente do clube e lhe desejam boa sorte para o futuro."