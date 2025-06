São Paulo renova com promessa Nicolas Bosshardt até 2029 e segue blindagem de destaques da base

O São Paulo acertou nesta terça-feira a renovação de contrato com o jovem lateral-esquerdo Nicolas Bosshardt, de 18 anos, considerado uma das grandes promessas das categorias de base de Cotia. O novo vínculo do jogador vai até dezembro de 2029, ampliando em mais de três anos o acordo anterior, que tinha validade até outubro de 2026.

Bosshardt ganhou notoriedade após ser eleito o melhor lateral-esquerdo da base na última temporada pelo jornal "AS", da Espanha, e já vinha despertando o interesse de clubes europeus, com o Barcelona sendo citado como um dos possíveis observadores do atleta. A renovação é vista como estratégica pela diretoria são-paulina, que busca manter o controle sobre suas principais joias em meio a crescentes assédios do mercado internacional.

Apesar de ainda não ter atuado pelo time profissional, Nicolas é nome recorrente nas convocações do sub-20, equipe pela qual disputou seis partidas e marcou um gol em 2025. Além de atuar na lateral, o jogador também tem características de meio-campista, o que amplia sua versatilidade e valor dentro do elenco de base.

Em publicação nas redes sociais, o lateral comemorou o novo contrato. "Feliz demais por estar renovando com o São Paulo por mais quatro anos. Grato por tudo que esse clube já fez por mim durante todos esses anos. Agradeço a Deus, minha família, meus companheiros e a comissão técnica. Só tenho a agradecer por tudo que vem acontecendo na minha vida."

A movimentação em torno de Nicolas não é isolada. O São Paulo tem intensificado nos últimos meses a renovação contratual de jovens promissores formados em Cotia. Além de Bosshardt, o clube já estendeu os vínculos dos laterais-direitos Maik e Igor Feliberto, além do meia Alves e dos atacantes Lucca e Paulinho - todos com passagem recente pelas conquistas da Copa do Brasil Sub-20 de 2024 e da Copinha de 2025.

Enquanto isso, o São Paulo se prepara para o duelo com o Vasco, marcado para o dia 12 de junho, no MorumBis, pela 12ª rodada do Brasileirão. O time paulista é o 13º colocado, com 12 pontos.