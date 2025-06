São Paulo reencontra carrasco Atlético Nacional pela Libertadores; relembre retrospecto

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores 2025 reservou um reencontro incômodo para o torcedor do São Paulo. O Tricolor enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, velho conhecido em confrontos decisivos do passado recente e responsável por duras eliminações do clube paulista em torneios continentais.

A lembrança mais dolorosa para o torcedor tricolor remete à semifinal da Libertadores de 2016. O Atlético Nacional venceu o jogo de ida no Morumbi por 2 a 0, com dois gols de Miguel Borja, que também brilhou na partida de volta, em Medellín, marcando mais dois gols na vitória colombiana por 2 a 1. Calleri, que descontou para o São Paulo naquela ocasião, se despediu do clube após o confronto.

Dois anos antes, em 2014, os times voltaram a se encontrar, dessa vez na semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético Nacional novamente levou a melhor. Após vencer por 1 a 0 na ida, com gol de Luis Carlos Ruiz, foi derrotado pelo mesmo placar na volta, gol de Ganso. A decisão foi aos pênaltis, e o São Paulo acabou eliminado, com direito a escorregão de Alan Kardec na cobrança.

O único alívio tricolor diante dos colombianos nos últimos anos foi na Sul-Americana de 2013, quando o São Paulo eliminou o Atlético Nacional nas quartas de final. Venceu por 3 a 2 no Morumbi e segurou o empate sem gols fora de casa.

Caminho tricolor

Apesar da campanha sólida na fase anterior, em que terminou como líder do Grupo D, o São Paulo não terá missão fácil. Além de cruzar com um adversário indigesto nas oitavas, ainda pode encontrar o Botafogo nas quartas e, em caso de avanço, Palmeiras ou River Plate na semifinal ? um trajeto complicado até a decisão, marcada para 29 de novembro, em Lima.

Mesmo assim, o São Paulo terá a vantagem de decidir o confronto no Morumbi, o que pode ser decisivo num duelo tão equilibrado. A primeira partida está marcada para a semana de 13 de agosto, em Medellín. A volta acontece entre os dias 20 e 21 do mesmo mês, em São Paulo.