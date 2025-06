São Paulo pode vingar últimas eliminações na Libertadores na atual edição

O São Paulo terá a possibilidade de vingar algumas de suas últimas eliminações na Libertadores na atual edição do torneio após o sorteio do mata-mata ser definido segunda-feira pela Conmebol.

O Tricolor enfrentará nas oitavas de final o Atlético Nacional, da Colômbia, adversário contra o qual disputou a semifinal da Libertadores de 2016. Na ocasião, o time colombiano acabou se classificando para a grande decisão.

Após perder por 2 a 0 em pleno Morumbis, o São Paulo foi à Colômbia precisando cumprir a difícil missão de reverter a vantagem dos rivais. Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o Tricolor teve um pênalti claro a seu favor sofrido por Hudson, derrubado dentro da área, mas a arbitragem não marcou. No fim, o Atlético Nacional venceu novamente, desta vez por 2 a 1, e posteriormente se sagrou campeão contra o Independiente Del Valle.

Caso elimine o Atlético Nacional neste ano, o São Paulo terá pela frente o vencedor do duelo entre LDU, do Equador, e Botafogo, contra quem disputou as quartas de final da Libertadores do ano passado e caiu nos pênaltis, após empates no Nilton Santos, em 0 a 0, e Morumbis, em 1 a 1.

Se a LDU levar a melhor, o São Paulo também terá a oportunidade de vingar uma eliminação, mas da Sul-Americana. Em 2023, o Tricolor caiu para o time equatoriano nas quartas de final, nos pênaltis, graças à cobrança desperdiçada por James Rodríguez.

Se tudo continuar dando certo, o São Paulo poderá ter pela frente o Palmeiras em uma semifinal. As duas equipes se acostumaram a protagonizar emocionantes confrontos de mata-mata nos últimos anos por diferentes competições, e a atual temporada pode reservar um roteiro parecido.

Além de cair na semifinal do Paulistão deste ano para o Palmeiras, o São Paulo também foi eliminado pelo rival nas quartas de final da Libertadores de 2021. Na ocasião, o Tricolor empatou em 1 a 1 no Morumbis e perdeu por 3 a 0 no Allianz Parque.

Curiosamente, o São Paulo foi eliminado pelo time que acabou se sagrando campeão da Libertadores nas últimas duas edições em que competiu, em 2021 e 2024.