São Paulo e quem mais? Colunistas projetam quem deve sair da Libertadores

Após a definição dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores, José Trajano e Rodrigo Mattos analisaram, no Cartão Vermelho, quais brasileiros têm mais chances de ficar pelo caminho.

Na opinião de ambos os colunistas, três dos seis brasileiros devem avançar às quartas de final - apenas cinco podem chegar, já que Flamengo e Internacional se enfrentam nas oitavas. Além deles, Palmeiras x Universitario (PER), Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG), São Paulo x Atlético Nacional (COL) e Botafogo x LDU (EQU) são outros confrontos envolvendo times nacionais na Libertadores.

Trajano: São Paulo não deve passar

O Fortaleza não está bem. Pode ser que se recupere, mas tem que jogar na Argentina. Pode dançar. Menos um brasileiro para mim. Atlético Nacional x São Paulo é duríssimo. O Atlético vem bem e o São Paulo depende do depto. médico, se o Zubeldía vai seguir no comando. Acho que dança também. [...] O Flamengo é 'favoritaço' contra o Inter, que está deixando a desejar [na temporada]. [...] Quem tomou o lugar do Inter foi o Cruzeiro. [...] A LDU é incrível como cruza com brasileiro, mas vou dar um crédito para o Botafogo. E o Palmeiras avança. São três.

Juca Kfouri

Mattos: Botafogo ou São Paulo ficam pelo caminho

Eu acho que passam três também. Palmeiras, Flamengo ou Inter. De Botafogo e São Paulo, acho que passa um dos dois. O Botafogo tem um adversário mais fraco, a LDU, mas tem a altitude e o segundo jogo é lá. Se não fizer o placar aqui, é complicado. E o São Paulo encara o Atlético Nacional, um bom time. Eles têm um ataque bom. Tem jogo, é complicado para o São Paulo.

Rodrigo Mattos

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.