São Paulo é derrotado pelo Fluminense e perde liderança do Brasileiro sub-17

O São Paulo foi derrotado pelo Fluminense nesta terça-feira, por 1 a 0, no estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Wesley Natã balançou as redes para o Tricolor carioca.

Com o resultado, o São Paulo, que começou a rodada como líder da competição, foi desbancado pelo Fluminense, novo primeiro colocado.

O gol do Fluminense saiu já na reta final de partida, mais precisamente aos 33 minutos. Wesley Natã recebeu após uma envolvente troca de passes na entrada da área, limpou a marcação e bateu forte, no cantinho, marcando um golaço no estádio Moça Bonita para garantir a vitória do Fluminense.

O São Paulo volta a entrar em campo pelo Brasileirão sub-17 na próxima terça-feira, quando visita o Palmeiras, na Arena Barueri, às 16h (de Brasília). O Fluminense, por sua vez, enfrenta o Corinthians, no Parque São Jorge, no mesmo dia, um pouco mais cedo, às 15h.