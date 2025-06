Santos procura jogadores livres no mercado e tem atacante espanhol no radar

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos procura jogadores livres no mercado e tem o atacante espanhol Javi Puado no radar.

O que aconteceu

Javi Puado, do Espanyol, é uma das opções do Santos no mercado da bola. A negociação é considerada difícil.

Puado tem contrato até o dia 30 de junho. Ele tem proposta de renovação do Espanyol, onde está vinculado há 14 anos, além do interesse do Getafe e de clubes de outros países europeus.

O espanhol está na pauta do Peixe há algumas semanas e agora será analisado por Alexandre Mattos. O novo chefe do departamento de futebol ainda não foi anunciado, mas já começou a trabalhar nos bastidores.

Aos 27 anos, Javi Puado é um atacante de velocidade, que joga preferencialmente pela ponta esquerda, mas também no lado direito. Ele foi titular 35 vezes no Campeonato Espanhol e marcou 12 gols, além de quatro assistências.

Puado é um dos nomes em fim de contrato que o Santos estuda. O volante Willian Arão, ex-Panathinaikos (GRE), também se encaixa nesse perfil.

Com poucos recursos financeiros, o Peixe busca atletas livres, empréstimos, trocas ou compras com pagamento parcelado. O Santos quer zagueiro, lateral-direito, volante e atacante.