Sabalenka dá troco, supera Zheng e vai às semifinais de Roland Garros

Aryna Sabalenka vinha em uma sequência de nove vitórias quando foi derrotada pela chinesa Qinwen Zheng nas quartas de final do WTA 1000 de Roma, último grande torneio na preparação para Roland Garros. As duas se reencontraram nesta terça-feira, na quadra Philippe Chatrier, novamente nas quartas de final, e a número 1 do mundo se vingou. Foi superior nos momentos mais importantes, fez 7/6(3) e 6/3 e avançou às semifinais do torneio francês.

Atual campeã do US Open e vice do Australian Open, Sabalenka busca seu primeiro título em Roland Garros. Nos últimos dois anos, ela também foi candidata a levantar o troféu, mas foi derrotada nas semifinais em 2023 (perder para Karolina Muchova) e nas quartas em 2024 (Mirra Andreeva).

Desta vez, Sabalenka pode encarar a tetracampeã de Roland Garros Iga Swiatek nas semifinais. Antes, porém, a polonesa, que venceu seus últimos 25 jogos no evento, enfrenta a ucraniana Elina Svitolina ainda nesta terça-feira.

Como aconteceu

Zheng foi ao ataque no saque de Sabalenka já no começo da parcial e, com três winners no terceiro game, conseguiu primeira quebra do jogo. A chinesa manteve a vantagem até o sétimo game, mas bobeou ao cometer duas duplas faltas no oitavo. Sabalenka aproveitou a chance e, com uma bola vencedora, devolveu a quebra, igualando o placar em 4/4. A decisão veio no tie-break, e Zheng largou na frente, abrindo 2/0, mas Sabalenka reagiu elevando seu nível e ganhando quatro pontos seguidos. A número 1 do mundo disparou na frente e, com uma curtinha que forçou um erro da chinesa, Aryna fez 7/6(3) e fechou o set.

A segunda parcial começou equilibrada, mas Sabalenka mostrou-se superior mais uma vez nos momentos mais delicados. Depois de uma troca de quebras no quinto e no sexto games, a bielorrussa contou com seguidos erros de Zheng para converter outro break point e abrir 4/3. Em seguida, confirmou seu saque em um game difícil e deixou o placar em 5/3. A chinesa nem voltou a fazer seu game de saque. No nono game, Sabalenka conquistou um match point ao ganhar uma disputa de voleios e, em seguida, fechou o jogo quando uma curtinha de Zheng quicou fora da quadra.