Rubão vai à Arena para apoiar diretoria de Stabile e nega cargo no Corinthians

No último domingo, o Corinthians empatou sem gols com o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Novamente, entretanto, os bastidores chamaram a atenção. Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, foi flagrado no estacionamento do estádio conversando com Armando Mendonça, vice-presidente do clube.

Vice-presidente do Timão em 2007, Rubens Gomes foi o principal articulador político de Augusto Melo na campanha eleitoral. Hoje, ele é conselheiro vitalício do Corinthians e não ocupa nenhum cargo na gestão interina comandada por Osmar Stabile.

Rubão, como é conhecido, foi diretor de futebol do Corinthians no início da gestão Augusto Melo. Em maio do ano passado, porém, o dirigente foi desligado do clube após atritos com o presidente afastado. Mesmo após a saída do Timão, ele não poupou palavras e criticou o mandatário em várias ocasiões.

A presença de Rubão na Arena foi questionada por torcedores do Corinthians nas redes sociais. Alguns começaram a especular que, após o afastamento de Augusto Melo, na última segunda-feira, o ex-dirigente teria voltado a exercer algum tipo de função nos bastidores do clube.

Contudo, tal alegação foi negada por Rubão. Em contato com a Gazeta Esportiva, o ex-diretor do Corinthians afirmou que a conversa com Armando Mendonça foi apenas um "apoio institucional" após o tumulto do último sábado no Parque São Jorge.

Afastado do Corinthians no último dia 26 de maio, Augusto Melo foi à sala da presidência do clube na noite de sábado e tentou reassumir o poder por meio de um ofício. O documento, entretanto, não foi reconhecido pelo presidente interino, Osmar Stabile, que inclusive chamou a Polícia.

"Nesse jogo que eu fui ontem, eu fiz questão de aparecer para dar um apoio institucional ao Corinthians pelo fato do que aconteceu no sábado à noite. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, as pessoas tentando dar um golpe e tomar o poder à força. Isso é contra os princípios do Corinthians, que é o time da democracia, que lutou pela democracia e é um clube democrata. O pedido de impeachment do presidente foi votado e ele foi afastado pelo Conselho (Deliberativo). O Conselho é soberano. Não podemos, na calada da noite, ter um grupo que entra dentro da sala da presidência e tenta tomar o poder a qualquer custo", explicou à Gazeta Esportiva.

"Fui prestar a minha solidariedade ao presidente atual, que está em exercício, e mostrar que o Corinthians está unido em torno do seu estatuto, do seu clube e do seu Conselho. O Conselho é soberano e não vamos permitir que isso aconteça. Foi só uma visita institucional, um apoio institucional", completou.

Rubão ainda informou que vai a todos os jogos do Corinthians e deixou claro que não tem a intenção de retornar aos bastidores do clube.

"E dizer mais: não tenho pretensão nenhuma de voltar e nem exercer nenhum tipo de cargo no Corinthians", concluiu o conselheiro.

Relembre a saída de Rubão do Corinthians

Rubão foi desligado do Corinthians em maio do ano passado. Ele perdeu prestígio com Augusto Melo após a contratação de Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube.

Pessoas próximas a Augusto ainda alegavam que certos episódios, como a declaração "acabou a farra", a saída de Lucas Veríssimo, o caso Matías Rojas e o fato de Matheuzinho treinar sem assinar contrato, desgastaram a relação entre eles.

Já aliados de Rubão dizem que os atritos tiveram início quando o diretor pediu esclarecimentos sobre o contrato de patrocínio com a VaideBet, o que teria desagradado o presidente.