RMP: Maior expectativa com Ancelotti na seleção é tirar o melhor de Vini Jr

A grande expectativa com a chegada de Carlo Ancelotti na seleção brasileira é ele fazer Vini Jr. jogar como melhor do mundo com a Canarinha, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (3).

Sabe qual é a minha grande expectativa em relação ao Ancelotti? Vinícius Júnior. Ele foi o único treinador que conseguiu extrair tudo do Vinícius Júnior.

Vinícius Júnior, sob o comando do Ancelotti, virou o melhor jogador do mundo pela FIFA e foi campeão fazendo gols decisivos em Champions League.

Renato Maurício Prado

Segundo o colunista, os antecessores de Ancelotti na seleção falharam em extrair o melhor futebol de Vini Jr.

RMP está otimista que isso vá mudar.

Todos os treinadores que tiveram o Vinícius Júnior na seleção fracassaram — Tite fracassou, Dorival fracassou, Fernando Diniz fracassou, Ramon fracassou. Ninguém conseguiu fazer o Vinícius Júnior do Real Madrid sequer se aproximar do Vinícius Júnior da seleção.

Agora está chegando o técnico que soube extrair o melhor do Vinícius Júnior. Será que veremos Vinícius Júnior, enfim, ter grandes exibições na seleção brasileira? Eu estou otimista.

Renato Maurício Prado

Ancelotti deu ontem seu primeiro treino como técnico da seleção, ainda sem o elenco completo de jogadores convocados para os jogos contra Equador, dia 5, e Paraguai, dia 10, pelas Eliminatórias da Copa.

