Renovar com Neymar vale a pena para o Santos? Colunistas opinam

O Santos quer postergar uma dívida de R$ 85 milhões com Neymar para renovar o contrato com o camisa 10, mas será que vale a pena?

No UOL News Esporte, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri e Renato Maurício Prado debateram se a diretoria do Peixe está correta e o que a permanência de Neymar pode ocasionar nas contas do clube.

Arnaldo: Neymar não foi nada vantajoso para o Santos até agora

A questão do Neymar vai além. Esse acordo com o Santos foi completamente nebuloso. Até agora, para o Santos, não foi nada vantajoso. Mas a subserviência do Santos em relação ao Neymar e ao pai dele é inacreditável — chega a ser um escárnio.

A gente vai descobrindo pouco a pouco as questões, o custo. Tivemos um podcast muito elucidativo aqui no UOL. Tem um monte de gente apurando os detalhes das questões do Neymar com o Santos, os compromissos que o Santos tem com o jogador. E no campo ele fez pouquíssimo até agora.

Essa última imagem pode ser definitiva, com uma expulsão num jogo importante, e o clube, com uma frente só, já que está eliminado da Copa do Brasil, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Definitivamente não vale a pena

Se esses seis meses foram um test drive do Santos, eu entendo que não valeu a pena: definitivamente, se eu fosse o Santos, eu não renovaria com Neymar. O pacote que ele mostrou até agora — perder treinos, lesões, King's League, react de NBA — não vale a pena e o Santos não deveria renovar.

Para piorar tudo, as entrevistas do Neymar pai e o jeito que o Neymar pai se posiciona sempre piora a questão. Na última entrevista, ele fez parecer que era um favor estar no Santos. Vamos imaginar que o Santos fosse renovar só, entre aspas, pelos R$ 4 milhões que o Santos paga em carteira assinada: já não valeria a pena pelo que o Neymar apresentou até agora. Só que para alongar essa dívida de R$ 85 milhões, Neymar pai vai colocar juros, prazo, não vale a pena.

O Neymar até agora nesses seis meses não se mostrou um jogador comprometido com a questão física. É muito mais justo o contrato que tem o Memphis no Corinthians do que o contrato que tem o Neymar no Santos. O Memphis tem um fixo e varia conforme o rendimento dele.

Danilo Lavieri

RMP: Neymar vai dar jeito de renovar porque não tem mercado

O problema é que o Neymar não tem para onde ir. O pai fica botando essas coisas todas, mas eu pergunto: tirando o Pachuca que o quer para o Mundial, qual o clube que mostrou interesse pelo Neymar? Ninguém, nem no Brasil.

Bem ou mal, ele vai acabar dando um jeito de renovar com o Santos porque ele simplesmente não tem mais mercado, essa que é a verdade. Se alguém tinha dúvida, depois desse test drive, como disse o Danilo, ninguém compra esse carro com pneu careca.

Esse que é o problema, esse carro parece um grande carro, um BMW gigantesco, mas na verdade é um fusca com carroceria de BMW, porque o motor do Neymar já não funciona — o Neymar não tem mais físico e não aguenta uma sequência de jogos.

Se não for o Santos, não vejo ninguém disposto a gastar essa fortuna que o UOL mostrou: R$ 4,4 milhões é na carteira, mas a previsão é chegar em R$ 21 milhões por mês através de 75% de todos os contratos de publicidade que entraram depois da chegada do Neymar.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra