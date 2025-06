Lateral cita 'preconceito' e critica ausência em convocações da seleção

O lateral-esquerdo Renan Lodi, do Al-Hilal, criticou o período de ausência que tem enfrentado na seleção brasileira. O defensor, no entanto, espera ter oportunidades com Carlo Ancelotti.

O que aconteceu

Renan Lodi não é convocado desde 2023. Ainda com Fernando Diniz como técnico da seleção, ele entrou em campo na derrota para a Colômbia, em novembro de 2023, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

O lateral citou "preconceito" com a liga saudita e acredita que tem merecido oportunidades na seleção. O defensor usou seus números recentes para defender uma convocação.

Eu pensava que ia ter a oportunidade de novo. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita. Se for ver, eu fui o lateral que mais fez gols, deu assistências. Se ver quem foi convocado, eles não têm os mesmos números, analisando assim por números. Merecia ter uma oportunidade. Renan Lodi, ao Globo Esporte da EPTV

O lateral espera uma mudança de cenário com a chegada de Carlo Ancelotti. Ele crê que os chamados do técnico italiano serão por merecimento e não por eventuais interferências nos bastidores.

Tenho minhas dúvidas [se havia interferência nas convocações]. Não sei se realmente faziam a convocação de quem realmente merecia. Se fossem pegar os meus números, eu deveria ir. Com a chegada dele, acho que vai ser por merecimento e não por coisas externas. Renan Lodi

O defensor nunca jogou sob comando de Ancelotti, mas conhece o italiano. Enquanto jogava pelo Atlético de Madri, ele enfrentou o italiano, então no Real Madrid, algumas vezes e destacou o que sabe sobre o treinador.

Tive a oportunidade de jogar contra ele, tenho certeza que ele vai dar certo. Ele sabe gerenciar o grupo. Pode estar o Cristiano Ronaldo e o Messi, ele não tratar um de tal maneira e outro diferente. Sempre a mesma postura com os 11 que iniciam, com os reservas. Sabe gerenciar muito bem o grupo. Renan Lodi

Renan Lodi fez sua estreia pela seleção em 2019 e tem 19 jogos disputados. O lateral foi vice com o Brasil na Copa América de 2021 e ficou de fora da Copa do Mundo de 2022, ainda com Tite no comando. Na última temporada, ele disputou 37 jogos, marcou quatro gols e deu nove assistências pelo Al-Hilal.

Sem o lateral, Carlo Ancelotti divulgou sua primeira lista no comando da seleção na semana passada. Ele convocou Carlos Augusto (Inter de Milão) e Alex Sandro (Flamengo) para a lateral esquerda.