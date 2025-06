Show de promessas contra Japão reforça reformulação na seleção feminina

A reformulação da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo de 2027 teve um salto importante nessa data Fifa. Em dois jogos amistosos contra o Japão, foram as estreantes que garantiram as vitórias ao balançarem as redes.

Renovação e fim da 'Marta dependência'

Dudinha e Jhonson, ambas atacantes de 19 anos, foram os destaques da seleção nos dois confrontos. Dudinha marcou duas vezes na partida da Neo Química Arena, sobrando em campo no triunfo por 3 a 1, enquanto Jhonson saiu do banco de reservas em Bragança Paulista para anotar um golaço e garantir a virada.

Eu e a Jhonson temos uma parceria incrível, e a gente fala sobre as mais velhas apoiarem a gente. Só que a gente também se apoia muito. A gente joga juntas desde o sub-17. Eu torço por ela quando ela está no Corinthians, menos para fazer gol no São Paulo, e estou muito feliz pelo momento que a gente está vivendo. Eu vibrei com o gol dela como se fosse meu, e ela também vibrou na Neo Química Arena.

Dudinha, em zona mista

Inclusive, o apanhado de melhores momentos do Brasil nas duas datas teve pouquíssima influência da rainha Marta em campo. Apesar de significar o fim de um ciclo, esse fato mostra que a "Marta dependência" está ficando para trás.

O próprio técnico Arthur Elias ressaltou que a fase é de renovação, com espaço para novos nomes despontarem. O treinador do Brasil deixou claro que o grupo de 23 selecionáveis está aberto.

Alguém que dedicou 20 anos de vida no futebol, estou muito satisfeito de ver essas gerações. A Marta com tanto cuidado com cada uma... Eu, como treinador, de poder dar esta oportunidade no momento em que vejo que estão prontas para isso. Temos sido felizes nisso. Tenho uma alegria grande disso estar acontecendo próximo à Copa e contra adversários fortes.

Esse grupo não está fechado, a seleção hoje é mais do que as 23 jogadoras. Elas têm de se dedicar nos clubes e chegar aqui com entrega, acreditar e ser fiel no plano de jogo, estar bem no mental porque isso faz diferença.

Arthur Elias, em coletiva após 2x1 sobre o Japão

Por fim, o retrato dessa data Fifa foi o "clique" de Marta, Dudinha e Jhonson, logo após o apito final da virada. A seis vezes melhor do mundo pediu para tirar foto ao lado das duas joias brasileiras, como um reconhecimento da contribuição das duas.