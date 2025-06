Rafa Sudré comemora título do Campeonato Turco pelo Fomget

Em sua primeira temporada atuando no futebol turco, a atacante Rafa Sudré conquistou o título nacional. A equipe fez incríveis 70 pontos em 26 jogos, com apenas um empate e duas derrotas. Além do título, a equipe se classificou para a Liga dos Campeões da Europa.

"Foi a realização de um sonho que eu já vinha alimentando há algum tempo, e realizá-lo logo na minha primeira temporada trouxe um sabor e uma magia diferente, algo especial".

O time ficou à frente dos maiores clubes do país. O Fenerbahçe terminou na 2ª posição, com 68 pontos, o Besiktas, na 3ª, com 53 pontos, e o Galatasaray, que era o atual campeão, na 4ª, com 50 pontos.

"Acredito que, além da qualidade individual das jogadoras, o que se tornou essencial foi manter um estilo de jogo com hegemonia. Isso dificultou o trabalho para os gigantes do país e demonstrou que o futebol não se resume ao peso da camisa".

Rafa Sudré tem 31 anos e, além de ser atacante, também atua nas duas laterais e no meio-campo. A jogadora chegou ao futebol turco após atuar por cinco temporadas em Portugal.