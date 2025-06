Que revolução é essa? Colunistas questionam invasão ao Parque São Jorge

A invasão ao Parque São Jorge exigindo mudanças no Corinthians não é o caminho para a mudança necessária no clube alvinegro, refletiram Juca Kfouri e Rodrigo Mattos, no Cartão Vermelho.

Os colunistas apontaram inconsistências nas exigências dos torcedores organizados que apontam para um caminho bem diferente da revolução que os próprios invasores sugeriam.

Juca: Revolução não será com organizadas

A faixa no portão diz 'Luto por má adminstração'. E esse pessoal [das organizadas] lutou mesmo pela má administração. Sempre. Sempre esteve apoiando diretorias que estiveram no poder quando [o time] ganhava - como apoiaram o Augusto Melo até ganhar o Paulistinha. Aí, começou a perder, virou isso tudo, indiciamento na polícia?

Não é por aí. Não é pelos que estão lá hoje. A resposta talvez fosse de fato uma revolução, mas é fora de qualquer possibilidade que a revolução se dê com essa gente que invadiu o Parque São Jorge.

Juca Kfouri

Mattos: Gaviões também é parte do sistema

A Gaviões tem uma dívida de R$ 1 milhão com o Corinthians, ela tem o sócio-torcedor e não paga, pagava R$ 30 por ano e quer votos assim? Isso é democracia? Eles pagam menos que os outros e tendo dívidas porque não pagam ingresso.

A Gaviões faz parte do mesmo sistema apodrecido que levou o Corinthians a essa situação. É promíscua com as administrações anteriores e se aproveita do sistema.

Rodrigo Mattos

O que aconteceu

Membros das torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra invadiram a sede social do Corinthians hoje (3).

As organizadas exigem três mudanças imediatas: Fiel Torcedor com direito a voto, mudança no estatuto do clube e punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians.

A polícia chegou ao clube minutos depois da invasão. As viaturas permaneceram na porta do Parque São Jorge durante a ação. Os torcedores deixaram a sede pouco mais de uma hora depois do início da invasão.

