Qual setor o Santos deve focar nesta janela de transferências especial?

O Santos enfrenta um momento delicado na Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe ocupa a 18ª colocação, com apenas oito pontos conquistados em 11 rodadas. No entanto, a janela de transferências especial, aberta no início deste mês, surge como uma oportunidade importante para o clube buscar reforços e reagir na competição.

Um dos principais problemas do time da Baixada Santista é o setor ofensivo. Com apenas oito gols marcados, o Santos tem o segundo pior ataque do campeonato, ao lado do Juventude. A falta de efetividade no ataque tem comprometido os resultados e é motivo de preocupação para a comissão técnica.

Por outro lado, a defesa mostra um desempenho um pouco mais consistente. Com 12 gols tomados, está entre as dez menos vazadas da Série A. No entanto, o time conseguiu não sofrer tentos em apenas três das 11 partidas até aqui, o que evidencia a necessidade de maior solidez defensiva.

Outro ponto de atenção é a situação do meia-atacante Neymar. Expulso no último domingo, contra o Botafogo, o craque está suspenso e só deve voltar a atuar após a pausa para o Mundial de Clubes. O problema, porém, é que seu contrato com o clube termina no dia 30 de junho, e ainda não há definição sobre uma possível renovação.

A janela de transferências, aberta oficialmente na última segunda-feira (2), segue até a próxima terça-feira (10). Trata-se de um período excepcional autorizado pela CBF em razão da realização do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre junho e julho deste ano.