O São Paulo atravessa um momento desafiador no Brasileirão, e um dos principais motivos para a queda de desempenho tem nome: desfalques. Com uma lista extensa de jogadores fora por lesão, o Tricolor viu seu elenco ficar cada vez mais limitado.

Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda) fez uma reta inicial de temporada pelo São Paulo muito positiva. Em seu retorno, o camisa 8 do time de Zubeldía abalnçou as redes em duas oportunidades, além de distribuir cinco assistências - liderando o quesito entre todos os jogadores.

Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito) atravessou um período complicado no início desta temporada, com uma sequência de lesões que o tiroude combate em vários duelos. Porém, o ídolo do São Paulo é uma peça-chave no esquema de Zubeldía, sendo essencial no setor criativo. Até aqui, em 13 jogos, são três gols e uma assistência.

Já Calleri (cirurgia no joelho esquerdo) não vivia uma boa fase antes de sua lesão. O argentino estava em uma seca de gols, mas nunca deixou de ser decisivo e era titular absoluto de Zubeldía. O camisa 9, em 2025, cravou três tentos e deu quatro passes para gols.

Luiz Gustavo, por sua vez, fez apenas dois jogos nesta temporada, após ser diagniosticado com tromboembolismo pulmonar. O experiente volante de 37 anos teve em 2024 um saldo positivo e terminando como titular. Ao todo, na temporada passada, marcou cinco gols em 45 partidas.

Por fim, Ferreira se lesionou quando atravessava seu melhor momento pelo Tricolor do Morumbis. Artilheiro do São Paulo na Libertadores, o atacante dominou a ponta esquerda, marcando, no ano, cinco gols e distribuindo duas assistências.