Quais posições o Corinthians precisa se reforçar nesta janela de transferências

Com a abertura da janela de transferências neste meio de ano, o Corinthians pensa em reforçar o time para a sequência da temporada. Mesmo enfrentando sérias dificuldades financeiras, o clube tem a necessidade de trazer novos jogadores.

Em meio ao caos político vivido pelo Corinthians, com o processo de impeachment do presidente Augusto Melo, o diretor executivo Fabinho Soldado é quem deve tomar as rédeas para buscar jogadores nesta janela. O dirigente teve conversas com o técnico Dorival Júnior sobre carências no elenco.

"Nossa ideia é manter e certamente pensar na possibilidade de reforçar o elenco para buscar os objetivos do clube nesse ano", disse Fabinho na última segunda, 2, depois do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil.

A principal carência no elenco corintiano está no setor ofensivo. A equipe sente falta de um atacante de beirada de campo. O ideal é que até dois jogadores com essa característica chegassem ao clube alvinegro.

O Corinthians não possui atacantes de mais velocidade, que sejam mais dribladores. Romero e Talles Magno são as peças do atual elenco que têm sido escaladas para essas funções. Porém, não são jogadores agudos no ataque.

Com menos urgência, outras duas posições poderiam ser reforçadas pelo clube. Hugo Souza é titular absoluto no gol, mas o reserva Matheus Donelli ainda é criticado por parte da torcida. A chegada de um goleiro mais experiente para ser suplente de Hugo seria uma possibilidade a ser considerada.

Assim como a chegada de um zagueiro mais experiente. O sistema defensivo corintiano ganhou mais consistência desde a chegada de Dorival Júnior, mas nenhum zagueiro do elenco pode ser considerado no momento titular absoluto. Os defensores que têm atuado com mais frequência são Cacá e André Ramalho.

Se por um lado o Corinthians olha o mercado para reforçar o time, eventuais saídas não estão descartadas. O meio-campista Alex Santana, por exemplo, tem negociação para defender o Grêmio por empréstimo.

"Sobre o Alex, para que cheguem (reforços) precisa ter alguns movimentos de saída. Sendo específico sobre o Alex, existe alguns interesses e não só nele, mas é normal nesse movimento na janela. Eu estou muito feliz com o Alex, a comissão também", afirmou Fabinho Soldado.

"Ele nos ajudou desde quando chegou, mas vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta. Ainda não tem nada concreto sobre isso. Vamos analisar, trazer para dentro e entender a melhor forma de agir", continuou o dirigente.