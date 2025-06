PVC: Santos corre risco de entregar uma 'SAF' para Neymar sem nada em troca

O Santos corre o risco de entregar uma "SAF" a Neymar ao tentar postergar uma dívida de R$ 85 milhões para renovar com o jogador, alertou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Você vai entregar o Santos. Vai correr o risco de entregar a SAF a alguém pela dívida que você está contraindo, sem receber o aporte inicial que o Textor colocou no Botafogo, porque o teu aporte oficial vai ser o pagamento da dívida.

Eu não estou dizendo que isto vai acontecer, estou dizendo que essa operação duplicada pode representar este risco. Esse é o ponto central — a impressão que dá é que quem está fazendo bobagem é o Santos.

Essa informação é muito valiosa, tão valiosa quanto a informação do Rodolfo Gomes e do Pedro Lopes [do podcast produzido pelo UOL Prime] de um contrato com garantia de R$ 105 milhões.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista explicou como o Santos contraiu uma dívida de R$ 85 milhões em direitos de imagem com Neymar em apenas cinco meses de contrato.

PVC classificou a operação como uma "loucura" diante de retorno técnico de Neymar, que jogou pouco e ficou muito tempo lesionado desde seu retorno à Vila Belmiro.

São 15 milhões de dólares, ou seja, R$ 85 milhões, que é o dinheiro mínimo do repasse dos patrocínios, que dá R$ 21 milhões por mês até o fim do contrato. E mais R$ 4,1 milhões do salário fixo que ele está recebendo. Isso significa que, por jogo, ele custou R$ 8 milhões. Que loucura!

Se cinco meses custaram isso, que estão sendo alongados como publicou o Musetti, você triplica esse valor e dá R$ 255 milhões, que é mais da metade do que o Textor pagou na SAF do Botafogo.

Se o Santos dever R$ 255 milhões para o Neymar daqui a um ano, você joga juros nessa dívida, são R$ 400 milhões -- é o que o Textor pagou pelo Botafogo. Só que o Textor chegou com a necessidade de investir.

Paulo Vinícius Coelho

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho. Como foi expulso contra o Botafogo e está suspenso contra o Fortaleza, ele só voltará a jogar pelo Peixe caso renove seu contrato, devido à pausa no calendário do futebol brasileiro para a Copa de Mundo de Clubes da Fifa.

Hernan: São Paulo busca reforço, mas vende almoço para comprar jantar

O São Paulo busca a contratação de um centroavante, mas vai precisar encontrar uma boa oportunidade de mercado pois não tem dinheiro, afirmou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo ele, há uma ala otimista e outra pessimista no clube quanto à chegada de um substituto para Calleri, que segue sem previsão de retorno.

Quem hoje está no departamento de futebol diz o seguinte: o São Paulo vai ao mercado, está observando um centroavante, é um jogador experiente, que tem bagagem de Libertadores, que faça um contrato curto até o fim do ano e que tenha um custo baixo, salário baixo.

Essa é uma ala do Departamento de Futebol. A ala pessimista do Departamento de Futebol diz o seguinte: o São Paulo não vai contratar ninguém — não tem dinheiro para nada.

O São Paulo hoje vende o almoço para comprar o jantar.

André Hernan

O colunista explicou a venda do lateral-direito Ângelo, de 16 anos, para o Strasbourg, da França, que faz parte do mesmo grupo que gere o Chelsea.

É uma joia que decidiram vender pela necessidade da grana. O São Paulo vive esse dilema e decidiu vender essa joia para esse grupo do Chelsea.

A tendência é que o Zubeldía olhe para esse garoto com mais cuidado e puxe ele para o time principal para você aproveitar o tempo que você vai ter, já que vai ter que entregar ele quando tiver 18 anos.

André Hernan

Nem a venda de Ângelo resolve a necessidade do Tricolor de gerar caixa com os jovens de Cotia.

A intenção do São Paulo é negociar ao menos mais um jogador no intuito de fechar o caixa de 2025 no azul após a dívida do clube chegar a quase R$ 1 bilhão no último balanço.

Assista ao vídeo:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra