Fluminense tentou Neymar e Cristiano Ronaldo para o Mundial, diz presidente

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirmou que sondou as contratações de Neymar e Cristiano Ronaldo para a disputa do Super Mundial de Clubes, que ocorre neste mês.

O que aconteceu

Mário entrou em contato com o Santos por Neymar. Segundo ele, a ideia era fazer uma "parceria" onde o craque jogaria o Mundial pelo Flu e voltaria ao Peixe caso optasse pela renovação do contrato.

Renato Gaúcho, inclusive, chegou a falar com Neymar, segundo o presidente. O camisa 10 teria pedido para que o clube conversasse com o seu pai, que gera a carreira do atleta.

Neymar descartou a possibilidade. Segundo Mario, o camisa 10 quer usar o período de pausa para o Mundial para tratar a parte física.

Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. Quando eu trouxe Thiago Silva, Marcelo, Fred, você não escreve uma proposta do papel e envia. Você conversa para saber se o jogador tem desejo de vir para o clube. Se ele não tem um outro plano. Ele dando um sinal verde, você monta um projeto. Sendo muito honesto, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha de trazer o Neymar. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial.

Ontem, no final da tarde, mostrou tudo que eu já achava do Neymar. No facetime, ele foi de uma educação. Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar. Mário Bittencourt, ao podcast Setor Sul

O Fluminense também sondou Cristiano Ronaldo. O português é jogador do Al-Nassr, que não vai disputar o Super Mundial, e tem futuro incerto no clube.

Mário tentou contato com Jorge Mendes, ex-agente de CR7. A sondagem não deu certo, uma vez que o astro português não quer jogar no Brasil no momento.

Eu tenho uma relação, que não é próxima, mas eu ligo e me atende, que é o Jorge Mendes. Foi o empresário do Cristiano Ronaldo a vida inteira, hoje não é. Falei com esse empresário para saber o que ele achava dessa possibilidade. É tudo projeto. Liguei para ele e queria saber se existe alguma possibilidade de o Cristiano Ronaldo jogar o Mundial de Clubes.

Ele foi muito claro comigo e disse que não tem interesse nesse momento em jogar no futebol brasileiro. Falei que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal, seria legal jogar no Brasil, seria um sonho para a nossa torcida. Dizer que a gente colocou proposta na mesa. Eu ouvi de alguns jogadores que o que está assustando é a preocupação com a violência do Rio de Janeiro. A questão do atleta do Flamengo, do Rossi, mexeu bastante com as famílias dos jogadores. Mário Bittencourt

O Fluminense tem até o dia 10 deste mês para anunciar reforços visando o Mundial. Clubes que disputarão a competição ganharam uma "janela extra" para encorpar as equipes para o torneio.