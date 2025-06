Presidente do Fluminense revela tentativa de contratar Neymar em parceria com o Santos

Em meio à indefinição sobre o futuro de Neymar, o Fluminense tentou dar um grande passo. O presidente do clube, Mário Bittencourt, revelou nesta semana que procurou o estafe do craque visando uma possível contratação para a disputa do Mundial de Clubes. A tentativa foi feita em parceria com o Santos, clube que conta com Neymar até 30 de junho.

"Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar", contou Bittencourt em entrevista ao Setor Sul. O dirigente relatou que o contato inicial ocorreu por meio de Renato Gaúcho, amigo pessoal do jogador. "Falei com ele, perguntei o que achava de trazer o Neymar. Ele achou ótimo, falou com Neymar. O Neymar foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai dele", completou.

Antes de entrar em contato com Neymar Pai, Bittencourt buscou a liberação formal do Santos: "Liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial", afirmou o mandatário tricolor.

O projeto envolveria uma parceria entre Fluminense e Santos: "Seria uma coisa de o Fluminense com o Santos. As diretorias são amigas. Ele (Neymar Pai) ficou de pensar, de conversar com o presidente do Santos. Saiu uma notícia de que ele caminha para renovar, até por ser santista e saber que a situação do clube está difícil", revelou Mário.

Ainda segundo Bittencourt, Neymar chegou a falar diretamente com ele por videochamada: "Ontem, no final da tarde, mostrou tudo que eu já achava do Neymar. No FaceTime, ele foi de uma educação... Disse que ficou honrado, ficou lisonjeado, que seria um sonho jogar o Mundial, mas que o projeto de carreira seria usar esse mês para se condicionar. O projeto é usar a parada para se recondicionar", completou.

Situação indefinida no Santos

Enquanto isso, o futuro de Neymar no Santos segue sem definição. Após o amistoso contra o RB Leipzig, o pai do jogador indicou que qualquer decisão sobre uma possível renovação só será tomada após o fim do vínculo atual, em 30 de junho.

"A gente vai concluir o contrato com o Santos. Dia 30 de junho todo mundo vai saber", afirmou Neymar Pai. Ele destacou que a permanência depende de vários fatores, incluindo a situação financeira do clube. "O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com ele? Trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Cabe ao Santos administrar isso", explicou.

Segundo o agente, o contrato curto foi uma medida para não transferir riscos ao clube: "A gente veio demonstrar solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo. Foi o que aconteceu", disse.

Desde o retorno à Vila Belmiro, Neymar disputou 12 partidas, marcou três gols e deu três assistências, mas também sofreu duas lesões musculares. Ele não atuará contra o Fortaleza, na última rodada antes da pausa para o Mundial, devido à expulsão sofrida contra o Botafogo, fato que pode significar sua despedida do clube onde iniciou a carreira.

Agora, resta saber se o camisa 10 seguirá no Santos, partirá para outro destino ou manterá o foco em sua preparação física, como sinalizado a Mário Bittencourt.