Presidente da CBF tem papo com atletas da Seleção e reforça autonomia de Ancelotti

O novo presidente da CBF, Samir Xaud, teve uma conversa com os jogadores da Seleção Brasileira antes do treino da manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, do Corinthians. Ele aproveitou a oportunidade para se apresentar aos convocados e reforçou a autonomia de Ancelotti à frente da Canarinho.

O papo ocorreu segundos antes dos atletas pisarem no gramado para o segundo treino de Ancelotti. Samir deu apoio ao grupo e garantiu que o treinador italiano contará com toda a estrutura necessária para desenvolver o melhor trabalho possível.

Eleito no último dia 25 de maio, o dirigente retornou ao Rio de Janeiro e não viajará junto com a delegação para Guayaquil. Ele embarca com destino ao Equador somente nesta quarta-feira.

Já os jogadores e a comissão técnica viajam no período da tarde desta terça, com previsão de chegada em solo equatoriano às 22h (de Brasília). Mais cedo, o diretor executivo da CBF, Rodrigo Caetano, apresentou Pedrinho, presidente do Vasco, como o chefe de delegação.

Mais uma vez, a imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos dos trabalhos dirigidos por Carlo Ancelotti. Os atletas realizaram um aquecimento e uma atividade de troca de passes sob olhares do italiano. Os goleiros Alisson, Bento e Hugo Souza fizeram um treinamento à parte, em outro campo.

Na quarta, à tarde, o grupo irá treinar no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da partida contra o Equador. O embate, que marcará a estreia do ex-comandante do Real Madrid à frente da Canarinho, será disputado às 20h desta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Vale lembrar que, para o confronto, o italiano não contará com o atacante Raphinha, do Barcelona. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, portanto, desfalca o time.

A Seleção Brasileira vem de uma dura goleada sofrida para a Argentina e ocupa o quarto lugar das Eliminatórias, com 21 pontos conquistados. A distância para a ponta da tabela de classificação é de dez pontos.