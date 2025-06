Ataque dos sonhos do Palmeiras só jogou uma partida inteira junto

Abel Ferreira tem à disposição no elenco do Palmeiras um trio de ataque que todo técnico gostaria de ter: Paulinho, Estêvão e Vitor Roque. No entanto, a minutagem do trio junto em campo foi muito aquém do esperado antes do Super Mundial.

Essa é uma das missões do treinador português até a estreia na competição, no dia 15 de junho, contra o Porto.

O que aconteceu

Estêvão, Paulinho e Vitor Roque só estiveram juntos em campo em três partidas do Palmeiras, com um total de 93 minutos (pouco mais de uma partida completa): derrota por 1 a 0 contra o Bahia (28 minutos), vitória por 2 a 0 contra o Cerro Porteño (20 minutos), e na derrota por 2 a 1 contra o Cruzeiro (o trio jogou junto em toda a segunda etapa, 45 minutos).

A lesão de Paulinho é um dos principais motivos para que esse trio não tenha jogado mais antes do Mundial. O camisa 10 afirmou após a goleada contra o Sporting Cristal, no último meio de semana, que sua lesão é muito grave e que ainda sente dores.

O Palmeiras já disputou 35 partidas no ano, e Paulinho só foi titular uma vez. O atacante passou por uma cirurgia na perna direita por causa de uma fratura na tíbia e só estreou pelo Palmeiras no dia 12 de abril. Após quase dois meses da estreia, Paulinho só tem pouco mais de três jogos completos pelo Alviverde: são 11 jogos no ano, com um total de 301 minutos.

Vitor Roque desfalcou a equipe em alguns jogos após a estreia de Paulinho e chegou com a temporada em andamento. O jogador sofreu com dores no tornozelo após o jogo contra o Fortaleza, no dia 20 de abril, depois foi baixa contra o RB Bragantino após a morte da avó e foi preservado contra o Sporting Cristal por desgaste físico.

Roque só estreou no dia 10 de março, e o Palmeiras prega cautela para ver o atacante brilhar. O atleta de 20 anos tem 19 jogos no Palmeiras até agora e 3 gols.

Estêvão é quem mais disputou partidas pelo Palmeiras no ano (32, ao lado de Weverton), mas já tem data para se despedir. Se o Alviverde não avançar para a próxima fase do Mundial, os jogos serão: Porto (dia 15, às 19h), Al Ahly (dia 19, às 13h) e Inter Miami (dia 23, às 22h). O garoto conclui sua transferência para o Chelsea após a competição.

O "trio dos sonhos" do torcedor ainda é possível no Mundial de Clubes. Abel Ferreira entende que os jogadores não brigam pela mesma posição. Paulinho disputa vaga no lado esquerdo, Vitor Roque como 9 e Estêvão na direita. Com Paulinho com mais tempo para atingir seu auge físico no Alviverde, é uma possibilidade.