Playoffs da Sul-Americana: datas e horários são confirmados pela Conmebol

A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada dos playoffs da Copa Sul-Americana. Com os brasileiros Bahia, Vasco, Grêmio e Atlético-MG, esta fase antecede as oitavas de final.

O Bahia vai enfrentar o América de Cali, no dia 15 de julho, na Arena Fonte Nova, às 21h30 (de Brasília). A volta, no Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (COL), ocorre no dia 22 do mesmo mês, às 21h30.

Já o Vasco encara o Independiente del Valle, no dia 15, às 21h30, no Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU). A segunda perna, em São Januário, acontece no dia 22, às 21h30.

??? Tá na mão! Saiu a tabela com os jogos de ida e volta dos Playoffs de Oitavas da CONMEBOL #Sudamericana. ? Rumo à #GrandeConquista! pic.twitter.com/fLyiMC0MwL ? CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) June 3, 2025

O Grêmio também disputa o primeiro jogo longe de seus domínios. O Imortal Tricolor pega o Alianza Lima, no Alejandro Villanueva, em Lima (PER), no dia 16, às 21h30. No dia 23, na Arena do Grêmio, às 21h30, as equipes duelam pela partida de volta.

O Atlético-MG, por sua vez, vai à Colômbia enfrentar o Atlético Bucamaranga, no Américo Montanini, em Bucaramanga, às 21h30 do dia 17. A segunda partida fica para o dia 24, às 21h30, na Arena MRV.