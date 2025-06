Palmeiras tem missão de manter tabu contra o Corinthians em Derby inédito pela Copa do Brasil

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil colocou Corinthians e Palmeiras frente a frente. As equipes, que cultivam um clássico centenário, se enfrentarão pela primeira vez no torneio. O Alviverde tenta manter um tabu de nunca ter sido eliminado pelo rival em competições fora o Campeonato Paulista.

Os jogos estão previstos para os dias 30 de julho e 6 de agosto. De acordo com o sorteio, o Palmeiras decidirá em casa. A partida reedita a final do Estadual deste ano. O Timão levou a melhor no jogo de ida, no Allianz Parque, empatou na volta na Neo Química Arena, e faturou o título.

Ao todo, neste ano, os times se enfrentam em sete oportunidades. Já foram três pelo Paulista, com uma vitória do Corinthians (1 a 0), dois empates (0 a 0 e 1 a 1), e outra pelo Brasileiro, embate vencido pelo Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri. Com isso, restam o duelo de returno do Brasileiro e outros dois do mata-mata da Copa do Brasil.

Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram em 22 mata-matas, incluindo dois confrontos pela Libertadores e um pelo Campeonato Brasileiro. No continental, o Verdão eliminou o rival em 1999, nas quartas de final, e posteriormente sagrou-se campeão. No ano seguinte, em 2000, o Alviverde voltou a eliminar o Timão na semifinal de 2000.

Já em 1994, o Campeonato Brasileiro daquele ano foi decidido em um Derby. O Palmeiras venceu aquele compromisso por 3 a 1 e levantou a taça. De resto, os times se enfrentaram em outros 18 confrontos eliminatórios pelo Paulista, com oito classificações para o Timão e dez para o Alviverde. Além disso, o histórico do Derby também tem na conta uma final do Torneio Rio-São Paulo, vencido pelo Verdão, em 1951.

Em finais, incluindo disputa de taça em jogo único, Palmeiras e Corinthians já se enfrentaram 32 vezes, com 23 taças para o Verdão e nove para o Timão.

O Palmeiras está em busca de seu quinto título da Copa do Brasil. Campeão em 1998, 2012, 2015 e 2020, o Verdão avançou às oitavas deste ano depois de passar pelo Ceará, com vitória por 4 a 0 no placar agregado. Do outro lado, o Corinthians foi campeão em três oportunidades (1995, 2002 e 2009) e passou, na fase anterior, pelo Novorizontino.