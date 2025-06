Palmeiras soma apenas 25% de aproveitamento contra times do G6 do Brasileirão até a 11ª rodada

O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Verdão conheceu seu terceiro revés para times que ocupam o G6 do torneio nacional. O resultado tirou o time de Abel Ferreira da liderança e o colocou na quarta posição.

A equipe tinha chance de se manter na ponta do torneio e ir mais tranquilo à Copa do Mundo de Clubes. Contudo, a sequência contra Flamengo e Cruzeiro estragou os planos e o Verdão fica com 22 pontos, na quarta colocação. O Flamengo lidera o torneio com 24, seguido de Cruzeiro e Bragantino, com 23, cada um. Fecham o G6 Fluminense e Bahia, com 20 e 18 pontos, respectivamente.

Diante do Rubro-Negro, o Verdão podia abrir quatro pontos de vantagem, mas foi golpeado no Allianz Parque por 2 a 0. Na sequência, sofreu um "apagão" contra a Raposa, levou dois gos nos primeiros cinco minutos do primeiro tempo, e viu a invencibilidade na temporada como visitante cair.

Antes disso, o Alviverde já havia perdido do Bahia, por 1 a 0, no apagar das luzes, na sexta rodada da competição. Com o revés, o Palmeiras conheceu aquilo que foi sua primeira derrota no Brasileirão, resultado que interrompeu uma sequência de nove jogos sem derrotas da equipe, sendo com sete vitórias consecutivas.

Em 2024, o Palmeiras sofreu com o mesmo problema quando ficou frente a frente com os melhores posicionados do Brasileirão. No último ano, o Verdão conquistou apenas uma vitória entre esses integrantes, contra o São Paulo, que terminou em sexto lugar. Teve, ainda cinco empates - Internacional, Fortaleza, São Paulo e Flamengo (dois) - e quatro derrotas - Botafogo (duas), Internacional e Fortaleza.

O único membro do atual G6 que o Palmeiras ainda não enfrentou neste ano é o Fluminense. O duelo entre os times está previsto para o dia 22 de julho, pela 16ª rodada, apenas depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes, torneio que será disputado por ambas as equipes entre junho e julho, nos Estados Unidos.